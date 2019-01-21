21 Января 2019
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Экономика В России

Долги российского нефинансового сектора увеличились до 73,3 трлн рублей

Долги российских предприятий нефинансовго сектора увеличились до 73,2 трлн руб., из этой суммы 22,7 млрд руб. приходится на долги в иностранной валюте. Данные на октябрь прошлого года сегодня опубликовал Центральный банк, передает корреспондент Накануне.RU.
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С начала прошлого года задолженность увеличилась на более чем 5 трлн руб., свидетельствую данные Банка России. Непосредственно на финансовый сектор приходится 57,3 трлн руб. (54,7 трлн руб. в январе 2018 г.). Еще 15,9 трлн руб. задолжали домохозяйства (13,7 трлн руб. на начало года). В обоих случаях наибольшая часть долга приходится на внутренние заимствования.

В иностранной валюте номинированы более 22 трлн руб. долга нефинансового сектора экономики, домашние хозяйства в валюте заняли лишь 715,6 млрд руб.

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Долги российского нефинансового сектора увеличились до 73,3 трлн рублей

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Теги: Центральный банк, нефинансовый сектор, долги, кредиты



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