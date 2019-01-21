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Общество В России

Генпрокуратура: Доказательств причастности россиян к крушению MH17 предоставлено не было

Заместитель российского генпрокурора Николай Винниченко заявил, что доказательств причастности россиян к крушению малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году предоставлено не было.

Он добавил, что оснований для допроса граждан Россия по этому делу нет.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве знают о слухах по этому поводу и их опровержениях.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов не устроила позиция России в деле о крушении малазийского Boeing рейса MH17.

Кабмин страны намерен изучить возможность передачи дела в международный суд, говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент.

Блок сообщает, что спустя полгода РФ так и не признала себя виновной в гибели рейса и не связалась с властями двух стран, чтобы обсудить свою ответственность.

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Генпрокуратура: Доказательств причастности россиян к крушению MH17 предоставлено не было

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Теги: генпрокуратура, крушение MH17



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