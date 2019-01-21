На Украине решили бороться с неофициальным трудоустройством - лишать субсидий

За неофициальное трудоустройство власти Украины вскоре намерены лишать субсидий. Об этом заявил и.о. замглавы фискальной службы страны Евгений Бамбизов. По его словам, его ведомство будет активно работать с минсоцполитики и другими ведомствами для выявления "теневиков".

"Если лицо, получающее субсидии, официально не трудоустроено, это значит, что оно получает доходы, но не показывает. А значит, незаконно получает субсидии", – цитирует его "Обозреватель".

Он отметил, что в ходе инспекций на каждом втором предприятии выявляют половину неофициально устроенных работников, и заверил, что в этом случае предприятия будут штрафовать.

Также, по его словам, детенизация – одно из направлений, за счет которого планируется увеличить денежные поступления в госбюджет в 2019 году. То есть целью проверок является не оздоровление экономики, а выжимание из нее и населения дополнительных денег.

"Детенизация является тем драйвером, который позволяет нам собирать все больше и больше налогов. Тут у нас есть над чем работать", – сказал Бамбизов.

На заседании правительственного комитета по вопросам соцполитики и гуманитарного развития недавно был одобрен проект закона о верификации и мониторинге госвыплат, который предлагает разрешить Минфину фактически слежку за гражданами. По данным Минфина, за 10 месяцев прошлого года в результате борьбы со льготниками у них удалось отнять 50 млн грн, т.е. пополнить бюджет на эту же сумму.

Причем людей будут проверять задним числом: законопроект вводит понятия "превентивной", "текущей" и "ретроспективной" (за три последних года) верификации выплат.

Отметим, что субсидии для многих на Украине являются единственным способом заплатить за коммунальные услуги. А долги за них быстро нарастают. Если в начале 2018 года долги населения за коммунальные услуги составляли 29 млрд грн, то в начале нынешнего - уже 48 млрд. Причем они растут ускоренно из-за подорожания всех услуг. Так, за ноябрь население оплатило только 46% начисленной по всей стране суммы, хотя годом ранее было 70%.

"Если в прошлом отопительном сезоне субсидии получало 6,6 млн домохозяйств, то на начало нынешнего - 3,3 млн, то есть вдвое меньше. Но ведь люди за это время богаче не стали. Им попросту нечем платить", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Что касается неофициального трудоустройства, то оно имеет массовый характер. Как признал год назад министр социальной политики Украины Андрей Рева, из 26 млн человек трудоспособного возраста налоги платят только 12 млн, т.е. 40%. По его мнению, работники сами должны выходить из "тени", если хотят накопить стаж для пенсии. Видимо, сейчас государство решило еще дополнительно "помочь" людям, лишая их субсидий.