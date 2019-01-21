Счетная палата "разнесла" Курганскую область за плохое обеспечение жильем молодых семей

В Москве обсудили ситуацию с господдержкой молодых семей жильем. В пример была приведена Курганская область, где за 2015-2017 годы поддержку от федерации получили лишь 3% молодых семей.

В Счетной палате РФ отметили, что ежегодная потребность в федеральных деньгах в Зауралье на обеспечение жильем молодых семей значительно превышает ассигнования.

Задачи государственной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" могут "провалиться" из-за несбалансированности финансового обеспечения, считают в СП РФ.

Отмечено также, что большое количество семей не смогли реализовать свое право на социальную госвыплату в связи с достижением предельного возраста участников - 35 лет.

"В прошлом году в Зауралье только в двух муниципалитетах из подпрограммы выбыло 117 семей", - заявили в СП.