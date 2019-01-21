Счетная палата "разнесла" Курганскую область за плохое обеспечение жильем молодых семей

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Курганская область

Счетная палата "разнесла" Курганскую область за плохое обеспечение жильем молодых семей

В Москве обсудили ситуацию с господдержкой молодых семей жильем. В пример была приведена Курганская область, где за 2015-2017 годы поддержку от федерации получили лишь 3% молодых семей.

В Счетной палате РФ отметили, что ежегодная потребность в федеральных деньгах в Зауралье на обеспечение жильем молодых семей значительно превышает ассигнования.

Задачи государственной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" могут "провалиться" из-за несбалансированности финансового обеспечения, считают в СП РФ.

Отмечено также, что большое количество семей не смогли реализовать свое право на социальную госвыплату в связи с достижением предельного возраста участников - 35 лет.

"В прошлом году в Зауралье только в двух муниципалитетах из подпрограммы выбыло 117 семей", - заявили в СП.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Счетная палата "разнесла" Курганскую область за плохое обеспечение жильем молодых семей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: господдержка, ассигнования, молодые семьи, жилье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 529

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети