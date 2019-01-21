Депутат гордумы Екатеринбурга вступился за горожан, недовольных отменой 024 маршрута: Высокинскому передан очередной запрос

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин направил запрос мэру города Александру Высокинскому с просьбой вернуть горожанам маршрут 024, который власти отменили с января этого года. Сергин считает, что отмена этой "маршрутки" является ущемлением прав граждан. Скан письма депутат опубликовал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU

В документе Дмитрий Сергин говорит, что 024 маршрут соединял ключевые места города и позволял горожанам без пересадок добираться до нужного места.

"Альтернативные маршруты не могут считаться заменой 024-го маршрута, так как дублируют не более 30% пути. На данный момент его отмена уже привела к увеличению расходов граждан на общественный транспорт более чем в два раза", - сообщает депутат.

Отметим, что жителей Вторчермета, которые собирали подписи за возвращение 024 маршрута, поддержали также депутаты Госдумы – Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских.

Между тем, как сообщили Накануне.RU в мэрии, сегодня представители администрации и общественные деятели по распоряжению Высокинского отправились на Сортировку и Вторчермет, чтобы лично оценить – как изменилась транспортная ситуация с отменой этого маршрута.

"Мы проехали по тем участкам маршрута 024, на которые жаловались горожане в письменных обращениях и на личном приеме у заместителя главы. Мы зафиксировали, что интервалы движения на альтернативных маршрутах составляют от 3 до 5 минут, максимум – 6 минут. Максимальная наполняемость автобусов составила 80%, трамваев – 30-40%. То есть мы не зафиксировали того, что кто-то не может выбраться с тех или иных участков маршрута 024", - рассказал и.о. председателя комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.

Он добавил, что мэрия продолжит работу с коммерческими перевозчиками по сокращению интервалов движения подвижного состава.

Несмотря на просьбы жителей, мэрия в очередной раз выступает с заявлением, что с Сортировки и Вторчермета до центра города можно добраться на других автобусах, а также на трамваях. Кроме того, администрация предлагает жителям города пользоваться пересадочными тарифами, которые, как говорят люди, не очень удобные.

Напомним, что на прошлой неделе инициативная группа протестующих горожан побывала на приеме у заместителя главы города по транспорту Алексея Бубнова, люди остались недовольны встречей. В мэрии, в свою очередь, заявили, что работают над полученными от горожан вопросами, но о возврате маршрута речи пока не идет.

Стоит добавить, что вместе с 024 маршрутом 1 января 2019 года отменили и 04 маршрут. Жители ЖБИ тоже выражали недовольство такими изменениями. По мнению городских властей, данные маршруты дублировали другие.