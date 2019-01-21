"Библейские письма" переполошили пострадавший от взрыва Магнитогорск

Жители Магнитогорска стали получать необычные письма с призывами почитать Библию. В них говорится о трагедии, которая произошла 31 декабря, когда в результате взрыва газа обрушился подъезд. Горожане подозревают, что авторами писем могут быть члены запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". В Челябинской епархии считают, что после запрета ходить по квартирам, члены секты начали действовать подпольно, передает корреспондент Накануне.RU.

"К нам в почтовый ящик кладут письма, в которых незнакомые люди призывают нас читать Библию, в первом письме так же упоминается о недавней трагедии, а во втором нам какой-то Дмитрий говорит о семейных ссорах и мол почитайте Библию, живите в мире и любви. Заканчиваются письма одним и теми же фразами, хотят нас побудить читать Библию, у кого-то было ещё такое?", - обратилась к горожан жительница Магнитогорска.

Многие подтвердили, что получали подобные письма. Все они написаны от руки. Жители подозревают, что авторами посланий являются члены секты. В Челябинской епархии подозрения горожан разделяют.

"По стилю и содержанию авторы писем, скорее всего, "Свидетели Иеговы". Более конкретно что-либо сказать трудно. Но это вполне в их манере: подкладывать "библейские" письма, написанные к тому же от руки, поскольку прямая проповедь им запрещена (ввиду того, что организация признана экстремистской Верховным судом РФ). Это раньше они обходили квартиры и приставали к прохожим на улицах, теперь за это можно получить реальные проблемы. В настоящее время "Свидетели Иеговы" предпочитают действовать подпольно, благо, такой опыт у них есть с советских времен. И нужно понимать: запрет организации не означает прекращение ею всякой деятельности", - рассказал Накануне.RU руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.

Депутат челябинской гордумы Константин Нациевский назвал "пляской на костях" желание некоторых использовать эту трагедию для продвижения своих идей.

"Люди пытаются извлечь свое сиюминутное выгоду в личных целях или организаций, популяризировать какие-то идеи, используя методы, которые противоречат общечеловеческим канонам. Использование этих методов должно пресекаться, потому что это не добавляет спокойствия в нашем обществе, а только нагнетает обстановку и заставляет людей нервничать. Здесь работа для правоохранительных органов для того, чтобы не допустить социальной напряженности в городе, который подвергся такому тяжелому стрессу. Это относится ко всем, кто используют эту трагедию для продвижения каких-то своих идей", - подчеркнул он.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.