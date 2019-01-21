21 Января 2019
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Общество Челябинская область

"Библейские письма" переполошили пострадавший от взрыва Магнитогорск

Жители Магнитогорска стали получать необычные письма с призывами почитать Библию. В них говорится о трагедии, которая произошла 31 декабря, когда в результате взрыва газа обрушился подъезд. Горожане подозревают, что авторами писем могут быть члены запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". В Челябинской епархии считают, что после запрета ходить по квартирам, члены секты начали действовать подпольно, передает корреспондент Накануне.RU.

"К нам в почтовый ящик кладут письма, в которых незнакомые люди призывают нас читать Библию, в первом письме так же упоминается о недавней трагедии, а во втором нам какой-то Дмитрий говорит о семейных ссорах и мол почитайте Библию, живите в мире и любви. Заканчиваются письма одним и теми же фразами, хотят нас побудить читать Библию, у кого-то было ещё такое?", - обратилась к горожан жительница Магнитогорска.

Многие подтвердили, что получали подобные письма. Все они написаны от руки. Жители подозревают, что авторами посланий являются члены секты. В Челябинской епархии подозрения горожан разделяют.

"По стилю и содержанию авторы писем, скорее всего, "Свидетели Иеговы". Более конкретно что-либо сказать трудно. Но это вполне в их манере: подкладывать "библейские" письма, написанные к тому же от руки, поскольку прямая проповедь им запрещена (ввиду того, что организация признана экстремистской Верховным судом РФ). Это раньше они обходили квартиры и приставали к прохожим на улицах, теперь за это можно получить реальные проблемы. В настоящее время "Свидетели Иеговы" предпочитают действовать подпольно, благо, такой опыт у них есть с советских времен. И нужно понимать: запрет организации не означает прекращение ею всякой деятельности", - рассказал Накануне.RU руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.

Библейское письмо, Магнитогорск(2019)|Фото: vk.com/magnitkacity

Депутат челябинской гордумы Константин Нациевский назвал "пляской на костях" желание некоторых использовать эту трагедию для продвижения своих идей.

"Люди пытаются извлечь свое сиюминутное выгоду в личных целях или организаций, популяризировать какие-то идеи, используя методы, которые противоречат общечеловеческим канонам. Использование этих методов должно пресекаться, потому что это не добавляет спокойствия в нашем обществе, а только нагнетает обстановку и заставляет людей нервничать. Здесь работа для правоохранительных органов для того, чтобы не допустить социальной напряженности в городе, который подвергся такому тяжелому стрессу. Это относится ко всем, кто используют эту трагедию для продвижения каких-то своих идей", - подчеркнул он.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

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"Библейские письма" переполошили пострадавший от взрыва Магнитогорск

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, газ, письма, секта,



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