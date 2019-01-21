В Воронеже коммунальщики скидывают снег с крыш на головы прохожим

Жители Воронежа сняли на видео варварскую уборку крыши от снега.

Сотрудник управляющей компании не побеспокоились об ограждениях и лентах. В итоге коммунальщики сбрасывали наледь и сосульки прямо на головы прохожих.

Как видно на кадрах, никто из пешеходов не пострадал. При этом, вероятно, были повреждены вывески и припаркованные автомобили.

Как сообщает "Блокнот. Воронеж", крышу дома №4 по улице Кольцовской расчищала управляющая компания РЭК "Центральный".

Примечательно, что 20 января на этой же улице рухнул козырек барбершопа. Накануне очистку снега с крыши дома №30 проводила та же самая управляющая компания - "РЭК Центральный".

Как рассказал администратор барбершопа "Вести Воронеж", после работы коммунальщиков были засыпано все, что находится под кровлей в районе проведенных работ. Из-за потепления снег потяжелел и козырек не выдержал.

Отметим, перед выходными мэр Воронежа провел совещание, на котором напомнил, что работа по очистке кровель уже не первый год находится на контроле у Следственного комитета.

Вадим Кстенин добавил, что это ответственность обслуживающих жилье организаций. Градоначальник назвал их работу недостаточно эффективной. "Они просто не успевают очищать кровли: специалисты удаляют наледь, но на следующий день она опять нарастает. Работу необходимо усиливать и мы можем усилить ее нашими вышками", – обратился мэр к первому заместителю по городскому хозяйству.