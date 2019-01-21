В Зауралье пограничники пресекли контрабанду сильнодействующих запрещенных веществ
В Петухово зауральские пограничники поймали контрабандиста, который из Бишкека в Екатеринбург вез запрещенные таблетки.
29-летний гражданин Кыргызской Республики перевозил в своем автомобиле 280 таблеток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Оказалось, что эти медицинские препараты относятся к сильнодействующим и запрещены к обороту на территории России. Пограничники изъяли груз и передали его полицейским.