В Зауралье пограничники пресекли контрабанду сильнодействующих запрещенных веществ

В Петухово зауральские пограничники поймали контрабандиста, который из Бишкека в Екатеринбург вез запрещенные таблетки.

29-летний гражданин Кыргызской Республики перевозил в своем автомобиле 280 таблеток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Оказалось, что эти медицинские препараты относятся к сильнодействующим и запрещены к обороту на территории России. Пограничники изъяли груз и передали его полицейским.