Украинские диверсанты подорвались на собственном минном поле, все погибли

Украинские диверсанты подорвались 20 января на собственном минном поле под Авдеевкой. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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По его словам, четверо военнослужащих 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ выехали на автомобиле на минное поле, установленное саперами 93-й бригады. В результате подрыва все четверо погибли.

Безсонов отметил, что это уже третья с начала года попытка использования диверсантов в этом районе. Все три окончились одинаково.

Как сообщало Накануне.RU, взятый на днях в плен украинский военнослужащий подтвердил, что украинское командование готовилось к наступлению в Донбассе с применением отравляющих веществ, но огласка мешает этому осуществиться.