21 Января 2019
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Общество В России За рубежом

Роскомнадзор грозится оштрафовать Facebook и Twitter на 5 тысяч рублей

Роскомнадзор начал административное производство в отношении двух известных американских компаний. Речь идет о Facebook и Twitter.

Напомним, в начале прошлой осени глава РКН Александр Жаров анонсировал проверку соцсетей Twitter и Facebook. Он сказал, что туда будут направлены письма с запросом о соблюдении законодательства.

В январе ответы были получены. В ведомстве обещали проанализировать полученную информацию и сообщить о дальнейших действиях 21 января.

И вот сегодня стало известно о начале административного производства. Сообщается, что причиной для такого решения стало непредоставление со стороны Facebook и Twitter данных о том, как они будут хранить личные данные россиян.

твиттер Twitter(2013)|Фото:

Как пояснили в Роскомнадзоре, американские корпорации прислали "формальные ответы" на требования российского надзорного ведомства: в них нет конкретной информации о текущем исполнении законодательства и сроках исполнения требований в будущем.

В РКН уточнили, что возбудят дела по статье о непредоставлении информации. Максимальное наказание по ней составляет штраф в 5 тыс. руб., пишет Infox.ru.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Twitter готова пойти на диалог с Роскомнадзором.

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Роскомнадзор грозится оштрафовать Facebook и Twitter на 5 тысяч рублей

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Теги: Роскомнадзор, Facebook, Twitter, штраф



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