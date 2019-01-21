В Зауралье стартовал интернет-конкурс в честь 76-летия Курганской области

Пользователи соцсети "Вконтакте" могут поучаствовать в онлайн-конкурсе под названием "Мое Зауралье".

Конкурс приурочен к 76-летию Курганской области, которое регион отметит 6 февраля.

Условия просты - до 3 февраля на своей стене в профиле нужно разместить поздравление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Пост должен начинаться словами: "Люблю #МоеЗауралье, потому что...". Обязательное условие - к записи надо прикрепить фото уголков Курганской области: природа, улицы, парки, скверы, леса, поля, холмы, реки и прочее.

В записи обязательно должны присутствовать хэштеги #МоеЗауралье76, #Курганскаяобласть, #про45, #дрЗауралья. Запись необходимо закрепить на своей странице, она должна висеть до 7 февраля.

В конкурсе будет 10 победителей - их определят с помощью генератора случайных чисел. Награждение пройдет 8 февраля во Дворце детского творчества в Кургане.