В Зауралье стартовал интернет-конкурс в честь 76-летия Курганской области

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

В Зауралье стартовал интернет-конкурс в честь 76-летия Курганской области

Пользователи соцсети "Вконтакте" могут поучаствовать в онлайн-конкурсе под названием "Мое Зауралье".

Конкурс приурочен к 76-летию Курганской области, которое регион отметит 6 февраля.

Условия просты - до 3 февраля на своей стене в профиле нужно разместить поздравление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Пост должен начинаться словами: "Люблю #МоеЗауралье, потому что...". Обязательное условие - к записи надо прикрепить фото уголков Курганской области: природа, улицы, парки, скверы, леса, поля, холмы, реки и прочее.

В записи обязательно должны присутствовать хэштеги #МоеЗауралье76, #Курганскаяобласть, #про45, #дрЗауралья. Запись необходимо закрепить на своей странице, она должна висеть до 7 февраля.

В конкурсе будет 10 победителей - их определят с помощью генератора случайных чисел. Награждение пройдет 8 февраля во Дворце детского творчества в Кургане.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Зауралье стартовал интернет-конкурс в честь 76-летия Курганской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мое Зауралье, интернет, конкурс, день рождения, Курганская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 521

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети