21 Января 2019
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Политика В России

Кремль не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ

Кремль не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ, поставленный "Газпромом".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос "чрезвычайно сложным".

По его словам, нужно учитывать и интересы "Газпрома", и интересы простых граждан, передает "Интерфакс".

Песков отметил, что товар поставлен конечному потребителю, поэтом "Газпром" рассчитывает на эти деньги, "в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ".

Напомним, в Чечне по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" – списать долги жителям столицы региона на 9 млрд рублей, признав их "безнадежными к взысканию". "Газпром" оказался не готов прощать такие суммы и будет опротестовывать решение чеченского суда.

Заинтересовались судебным прецедентом и в других регионах: со словами "чем мы хуже" местные депутаты начали направлять в прокуратуры запросы на списание долгов местным жителям.

В прокуратуру с требованием добиться списания долгов за газ обратились депутаты Смоленской области, следом обращение подготовил депутат из госсовета Чувашии, еще одно обращение последовало из Башкортостана. О готовности последовать примеру других регионов также объявили в Свердловской области, в ЯНАО и в Пермском крае.

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Кремль не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ

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Теги: дмитрий песков, газпром, долги, газ



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