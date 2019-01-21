"Ты один понимаешь нас, мужиков, царя растоптавших!": 95 лет со дня смерти Ленина

Сегодня исполняется 95 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина – лидера партии большевиков и основателя Советского государства.

Социологические опросы до сих пор показывают, что спустя четверть века после распада СССР люди с ностальгией вспоминают советскую власть. Тем не менее, тема "захоронения" Ленина поднимается охранителями с регулярностью, достойной лучшего применения.

В Президентской библиотеке сегодня представили материалы из фондов, показывающих, как советские люди – партийные руководители и простые труженики встретили весть об уходе Владимира Ленина.

Вот что писал рабочий-шахтёр Тарасов: "Заболел. Дорожили каждым его часом. Ленин, живи! Ты один понимаешь нас, как никто! Нас, мужиков, царя растоптавших! А сегодня у каждого на сердце чёрные пятна. Закатилась звезда. Москва, Россия, Союз Республик облеклись в траур. Солнце померкло. Великого Ленина между нами не стало".

Кроме того, представлена и книга "Ленин", изданная к пятидесятилетию Владимира Ильича и написанная в соавторстве Львом Каменевым и Иосифом Сталиным.

"Нередко товарища Ленина обвиняли в чрезмерной склонности к расколу, в непримиримой борьбе с примиренцами и пр. Несомненно, и то и другое имело место в своё время. Но нетрудно понять, что наша партия не могла бы избавиться от внутренней слабости и расплывчатости, не могла бы достичь присущей ей силы и крепости, если бы не изгнала из своей среды непролетарские, оппортунистические элементы", – писал тогда Сталин.

Представлены и фрагменты кинохроники с похорон Ленина, на которых вместе стоят Каменев, Зиновьев и Сталин, которые в будущем станут непримиримыми политическими противниками.



