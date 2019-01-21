В Челябинске в здании бывшего общежития за год произошло 27 пожаров

В Челябинске специалисты профильных ведомствах разберутся в причинах частых пожаров в доме №23 по улице Салютной. В здании бывшего общежития за год произошло 27 возгораний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов поручил срочно разобраться в частых ЧП в доме.

"Наверняка управляющая компания имеет нарушения по пожарной безопасности. В этом случае будем применять административные рычаги воздействия, штрафовать, возможно вообще нужно будет поменять организацию, обслуживающую дом", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что на прошлой неделе губернатор Борис Дубровский потребовал выработать системную практику по обеспечению пожарной безопасности в многоквартирных домах и общежитиях. Пилотным объектом станет дом на Салютной,23.