21 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

Жительница Калужской области напала на офис микрозаймов с банкой кислоты

В Калужской области задержали женщину, подозреваемую в разбойном нападении. Для этого она использовала кислоту.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном УМВД, в полицию Дзержинского района поступил сигнал, что в одной из финансово-кредитных организаций пытались похитить деньги. Очень скоро сыщики установили, что в помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации. Затем нападавшая скрылась. Сотрудницу отвезли в больницу.

Вскоре оперативники установили личность подозреваемой: ей оказалась местная жительница 1968 года рождения. Как считают полицейские, женщина, нуждаясь в деньгах, решила таким образом поправить свое материальное положение. По предварительной информации, жидкость из банки представляет собой раствор кислоты.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Разбой". Сейчас проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Прикамья получил восемь лет за убийство своего знакомого серной кислотой.

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Жительница Калужской области напала на офис микрозаймов с банкой кислоты

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Теги: кислота, разбой, Калуга, МВД



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