21 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло массовое ДТП - пострадали 6 человек

В 6.30 утра 21 января на 87 км автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло массовое ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области, на данный момент в больницу города Богданович госпитализированы два человека.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 при движении со стороны Камышлова в сторону Екатеринбурга, совершал обгон автомобиля МАЗ и не справился с управлением. При возврате на свою полосу водитель столкнулся с автомобилем "Чери", за рулем которого была женщина 1986 года рождения. Из-за столкновения ВАЗ откинуло под обгоняемый автомобиль МАЗ.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир ВАЗа, которые сейчас находятся в больнице – водитель получил перелом таза и ушиб грудной клетки, а его пассажир - ушибленную рану лба. Водитель и трое детей – пассажиров "Черри" (девочки 2010, 2016, 2004 годов рождения) получили незначительные ушибы. Дети находились в специальных креслах, что позволило избежать серьезных травм.

Для установления причин аварии в Богдановичском районе на место происшествия выехало руководство Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

авария, трасса Екатеринбург-Тюмень, машина, ДТП(2019)|Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло массовое ДТП - пострадали 6 человек

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Теги: ДТП, авария, Екатеринбург -Тюмень



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