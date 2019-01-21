Российские военные погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии

В Абхазии трое военнослужащих российской базы погибли в результате опрокидывания БТР в ущелье.

Еще двое пострадавших эвакуированы в окружной военный госпиталь вертолетами.

ЧП произошло 18 января. Колонна боевой техники следовала с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2017 года в абхазском селе Приморское произошли взрывы на складе боеприпасов Министерства обороны республики. В результате этого происшествия пострадали 34 россиянина.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.