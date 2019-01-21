21 Января 2019
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"Возможен конфликт интересов": в думе югорского муниципалитета главным по противодействию коррупции назначили чиновника

Прокуратура Кондинского района заявила о возможном конфликте интересов при назначении консультанта администрации сельского поселения Леуши Игоря Зуева председателем комиссии по противодействию коррупции при совете депутатов. Об этом говорится в ответе заместителя районного прокурора на обращение депутата местного парламента Леонарда Насибуллина, передает корреспондент Накануне.RU.

С обращением о возможном конфликте интересов Леонард Насибуллин обратился к прокурору Югры Евгению Ботвинкину в начале декабря 2018 г. По его словам, 26 ноября дума сельского поселения Леуши приняла положение о комиссии по противодействию коррупции и утвердила ее состав.

"Председателем комиссии был утвержден Зуев Игорь Георгиевич, который в то же время является депутатом думы Кондинского района и консультантом администрации сельского поселения Леуши. Дума и администрация являются представительной и исполнительной властью. В данном случае Зуев работает одновременно и в думе, и в администрации, и как председатель комиссии по противодействию коррупции", - рассказал Насибуллин прокурору.

В надзорном ведомстве депутату рассказали, что Игорь Зуев работает консультантом администрации сельского поселения Леуши с августа 2018 г., он осуществляет "техническое обеспечение деятельности администрации".

В ноябре Зуев действительно был назначен председателем комиссии по противодействию коррупции, но при этом его нельзя считать муниципальным служащим, заметили в прокуратуре. На должность консультанта администрации не проводился конкурс, не было антикоррупционной экспертизы.

"Вместе с тем, ввиду непосредственного подчинения Игоря Зуева как консультанта администрации сельского поселения Леуши главе сельского поселения, осуществляющего полномочия главы администрации сельского поселения Леуши, и одновременного замещения должности председателя совета депутатов, в комиссию по противодействию коррупции при совете депутатов Леуши направлена информация о необходимости рассмотрения вопросов о возможном конфликте интересов", - говорится в ответе зампрокурора Кондинского района Берсеневой.

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"Возможен конфликт интересов": в думе югорского муниципалитета главным по противодействию коррупции назначили чиновника

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Теги: леуши, кондинский район, хмао, югра, комиссия по противодействию коррупции, конфликт интересов, леонард насибуллин



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Ранее 04.12.2018 13:26 Мск В думе югорского муниципалитета главным по противодействию коррупции назначили чиновника мэрии

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