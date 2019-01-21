Прикамские депутаты пожаловались в Росприроднадзор на "бесхозный" полигон в КУБе

Депутаты заксобрания Пермского края обратились в управление Росприроднадзора с жалобой на гремячинский полигон. Жители города сообщили, что на свалку вывозят мусор из соседних городов, но состояние полигона оставляет желать лучшего, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты посетили полигон Гремячинка во время рабочей поездки в КУБ из-за жалобы жителей: горожане сообщили, что на полигон свозят мусор из Губахи.

"Съездили на полигон, по пути встретили два "КамАЗа" с мусором. По слухам, его вывозят даже ночью. На дороге, кстати, валяется выпавший из машин мусор. Сам "полигон" впечатлил. Вместо нормального забора покосившаяся деревянная изгородь и то только в одном месте. На табличке нет даже указания на юридическое лицо, которому он принадлежит", - рассказал о поездке депутат Александр Григоренко.

По итогам направлен запрос в Росприроднадзор.