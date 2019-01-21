Таджика, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, перевели из реанимации

Гражданина Таджикистана, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы.

По словам пациента, чувствует он себя хорошо и готовится к выписке. "Здесь лучше, чем в реанимации, потому что я могу сам вставать и ходить везде", - рассказал он.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

На прошлой неделе стало известно, что одиннадцатимесячного ребенка, пострадавшего при обрушении подъезда, перевели из отделения реанимации в обычную палату.