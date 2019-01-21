21 Января 2019
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81-летний Кончаловский обвенчался с Юлией Высоцкой, несмотря религиозные запреты

81-летний режиссер Андрей Кончаловский обвенчался со своей пятой женой, актрисой Юлией Высоцкой (45). Пара живет в браке уже 21 год, у них двое детей.

Венчание прошло в Троицком соборе Пскова. Обряд провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), а среди гостей был брат Кончаловского – режиссер Никита Михалков.

Пара не афишировала это событие, но, поскольку новость появилась в прессе, Юлия все-таки кратко сообщила о венчании в Instagram: "21. Ночь. Все ещё воскресенье. Анна Андреевна, как жаль, что Он оказался не Тем...но иногда бывает все сходится...". Эту подпись звезда сопроводила совместными фотографиями.

Стоит отметить, что с точки зрения канонов православной церкви венчание Высоцкой и Кончаловского едва ли мог бы быть благословлен, разве что супруги испросили благословления и разрешения у самых высших иерархов. Так, препятствием служат сразу три фактора: пятый по счету брак у Кончаловского (обычно не венчают, если брак третий и больше), большая разница в возрасте между супругами (36 лет) и собственно возраст супруга (высший предел для вступления в церковный брак для мужчин – 70 лет).

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81-летний Кончаловский обвенчался с Юлией Высоцкой, несмотря религиозные запреты

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Теги: андрей кончаловский, юлия высоцкая, запреты, венчание, рпц



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