81-летний Кончаловский обвенчался с Юлией Высоцкой, несмотря религиозные запреты

81-летний режиссер Андрей Кончаловский обвенчался со своей пятой женой, актрисой Юлией Высоцкой (45). Пара живет в браке уже 21 год, у них двое детей.

Венчание прошло в Троицком соборе Пскова. Обряд провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), а среди гостей был брат Кончаловского – режиссер Никита Михалков.

Пара не афишировала это событие, но, поскольку новость появилась в прессе, Юлия все-таки кратко сообщила о венчании в Instagram: "21. Ночь. Все ещё воскресенье. Анна Андреевна, как жаль, что Он оказался не Тем...но иногда бывает все сходится...". Эту подпись звезда сопроводила совместными фотографиями.

Стоит отметить, что с точки зрения канонов православной церкви венчание Высоцкой и Кончаловского едва ли мог бы быть благословлен, разве что супруги испросили благословления и разрешения у самых высших иерархов. Так, препятствием служат сразу три фактора: пятый по счету брак у Кончаловского (обычно не венчают, если брак третий и больше), большая разница в возрасте между супругами (36 лет) и собственно возраст супруга (высший предел для вступления в церковный брак для мужчин – 70 лет).