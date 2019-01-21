21 Января 2019
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В пензенском санатории "Надежда" отравились 44 ребенка

В санатории "Надежда" в Пензенской области отравились 44 ребенка, трое из них госпитализированы, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по региону.

Специалисты считают, что кишечная инфекция передавалась пищевым путем.

В санатории отобраны пробы для лабораторного исследования (суточная проба, исходные продукты, пробы питьевой воды, смывы, дезсредства).

Деятельность санатория приостановлена. Составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц.

Ранее в Перми суд обязал выплатить компенсацию морального вреда отравившимся лицеистам.

Напомним, ученики начальных классов пермского лицея №9 заболели в мае 2018 года. По данным администрации Перми, за медицинской помощью обратились девять учеников из разных классов. Как выяснилось после проверки, причина отравления – нарушения технологии приготовления блюд и хранения готовой продукции на пищеблоке лицея.

Сразу после случившегося администрация лицея расторгла договор с поставщиком питания "Магия вкуса".

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В пензенском санатории "Надежда" отравились 44 ребенка

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Теги: санаторий, дети, отравление



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