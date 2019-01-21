Туристка из России утонула во время дайвинга на Мальдивах

На Мальдивских островах во время погружения с аквалангом утонула туристка из России. Об этом сообщили в туркомпании "Экзотик Тайм", которая является оператором поездки россиянки, передает "Интерфакс".

Сообщается, что несчастный случай произошел накануне возле атолла Ари во время погружения с яхты. Гражданке России было 37 лет, она приобрела тур с 19 по 26 января. В компании отметили, что подробности случившегося будут ясны после того, как полиция выяснит все обстоятельства инцидента.

Как подчеркнула гендиректор турфирмы Вероника Бирман, туристка была застрахована, и страховщик занимается вопросами репатриации.