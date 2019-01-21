В Прикамье бывший учитель оштрафован за издевательства над школьниками

Бывший педагог Очерской средней общеобразовательной школы наказан за жестокости, которые он позволял в адрес учеников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления службы судебных приставов.

46-летний учитель в июле 2017 – марте 2018 гг. преподавал историю и обществознание. На уроках он систематически оскорблял детей, заставлял по несколько минут стоять в неудобных позах, отжиматься, прыгать на одной ноге, угрожал переводом в коррекционную школу. Объяснял он это воспитанием.

Родители школьников обратились в правоохранительные органы. Суд оштрафовал педагога на 45 тыс. руб. Вскоре после начала производства он заплатил требуемую сумму.

Отметим, ранее другого учителя из Очёра судили за надругательство над школьницей, а его коллегу из Перми – за развращение младшеклассника.