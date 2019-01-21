Центробанк раскрыл детали ИПК: работодателям предлагают помочь населению копить на пенсию

Центробанк считает важным в ближайшее время внедрить систему индивидуального пенсионного капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях. Она раскрыла новые подробности проекта об ИПК.

ИПК, напомним, предполагает 6%-ные отчисления работников в накопительную часть пенсии, платежи будут добровольными. Сегодняшние 22%-е отчисления направятся в распределительную систему и станут страховой частью пенсии. Проект закона планировалось внести до конца 2018 г., но этого не произошло.

Эльвира Набиуллина на слушаниях в Госдуме заявила, что ИПК будет состоять не только из накоплений граждан, но и из отчислений работодателя - предприятия смогут софинансировать взносы работника в обмен на налоговые льготы. Льготы получат и россияне, которые решат копить на пенсию, ранее речь шла о вычете из подоходного налога.

Набиуллина добавила, что ИПК вдохнет новую жизнь в систему пенсионных накоплений.