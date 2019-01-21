21 Января 2019
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Бизнесмен из "списка Титова", которого судят в Екатеринбурге, не успел ознакомиться с материалами дела

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга объявил перерыв в судебном заседании по уголовному делу беглого бизнесмена и экс-депутата Сергея Капчука, который обвиняется в мошенничестве с деньгами Свердловской железной дороги. Рассмотрение дела продолжится 22 января, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале заседания Капчук заявил об отводе прокурора и снова попросил о переносе дела в Ленинский районный суд, однако судья не удовлетворила ходатайство. Также суд отказал в отложении заседания до пятницы, 27 января: Капчук заявлял, что еще не ознакомился со всеми материалами дела. Выслушав обвинения в свой адрес, Сергей Капчук ответил, что ему уже 15 лет непонятно, в чем его обвиняют.

судебное заседание(2019)|Фото: Накануне.RU

По версии следствия, Сергей Капчук в 1997 году вместе со своим братом-близнецом Константином присвоил 2 млрд неденоминированных рублей на покупку трехкомнатной квартиры в Москве. Эти средства на квартиру правительству Свердловской области выделяла Свердловская железная дорога.

По словам одной из свидетельниц, которая в еще в 90-х работала вместе с Капчуком в региональном аппарате правительства, квартира в Москве на улице Оршанской была приобретена правительством и поставлена на учет без оплаты, так как не было источника. Она простояла два с половиной года. Карпова - бывшая гражданская жена Сергея Капчука - позднее подала в суд на правительство, так как не получила деньги и потом вернула квартиру.

Сергей Капчук(2019)|Фото: Накануне.RU

Согласно материалам суда, руководство СвЖД перечислило 2 млрд руб. на счет компании "Лемингон" на покупку этой квартиры, однако та была куплена за 516 млн у той самой Карповой, а позднее продана правительству за 266 млн. Константина тогда осудили по этому делу, признав его виновным в том, что счет, куда перечислялись деньги, принадлежал ему. А Сергей подался в бега.

В мае 2018 года Сергей Капчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о возвращении в Россию. Копии письма бизнесмен передал журналистам сегодня.

письмо Путину от Сергея Капчука(2019)|Фото: Накануне.RU

письмо Путину от Сергея Капчука(2019)|Фото: Накануне.RU

письмо Путину от Сергея Капчука(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мне было 24 года, мне негде было жить и мне сказали: вот тебе квартира, Туруновский сказал - перевыкупишь потом за 30% стоимости, вот, оформляй", - рассказал Сергей Капчук.

По его словам, на первых допросах по этому делу - в 2001 году - и Туруновский, и другие свидетели рассказывали правду, а в начале 2002 года "что-то пошло не так" и свидетели стали давать другие показания, якобы дело уже пытались сфабриковать.

Напомним, что Капчук стал первым российским бизнесменом из "списка Титова", который вернулся на родину, чтобы предстать перед новым судом по старому уголовному делу. Сергей Капчук в 20 с небольшим лет уже был заместителем представителя свердловского губернатора Эдуарда Росселя при президенте России, а также депутатом заксобрания.

Сергей Капчук(2019)|Фото: Накануне.RU

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Бизнесмен из "списка Титова", которого судят в Екатеринбурге, не успел ознакомиться с материалами дела

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Теги: Капчук, суд, перерыв



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