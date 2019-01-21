В Хабаровском крае из-за оползня на реке Бурея ввели режим ЧС

В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея, на территории Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, выше по течению реки расположено село Чекунда с населением 117 человек.

Критической отметкой для затопления населенного пункта считается уровень воды в 258 метра по Балтийской системе. Сейчас он составляет почти 254 метра. Ухудшение обстановки ожидается в апреле с наступлением весеннего половодья.

Минобороны РФ планирует начать взрывные работы на реке Бурея 22 января. Ученые не исключают, что это может привести к дальнейшему обрушению сопки в реку.

Напомним, изначально появилась информация о том, что в этом месте упал метеорит, образовав гигантскую плотину. Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, судя по всему, небесное тело было огромным. При падении он задел вершину сопки и засыпал русло реки.

Однако в комитете Российской академии наук по метеоритам заявили, что речь идет о геологическом явлении. Там отметили, что метеорит с такими большими масштабами разрушений незамеченным быть не может.