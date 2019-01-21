Прикамский депутат, которому пора в колонию за избиение Dj Smash, не приехал в Москву на рассмотрение иска против Тимати

В Мещанском райсуде Москвы вновь отложено рассмотрение иска экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева к Тимуру Юнусову (Тимати), передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, причиной подачи иска стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash (Андрея Ширмана). Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. За нападение на музыканта Телепневу и его соучастнику, промоутеру Сергею Ванкевичу, дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор, однако вердикт остался в силе.

Заседание столичного суда отложено из-за неявки истца. Следующая встреча сторон назначена на 9.15 12 февраля. Примечательно, что её – впрочем, как и все последующие – Телепнёв посетить, скорее всего, не сможет. Вступил в силу приговор за избиение Dj Smash, политику надо ехать отбывать срок.