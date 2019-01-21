Дом в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, будут расселять в несколько этапов

Расселение жителей из дома в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда, пройдет в несколько этапов. Механизм выполнения поручения главы государства Владимира Путина о расселении жильцов сегодня обсудил губернатор Борис Дубровский со своими заместителями и министрами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, 16 января Владимир Путин поручил полностью расселить дом 164 по проспекту Карла Маркса.

Сегодня Борис Дубровский рассказал, что на первом этапе жилье получат жители седьмого и восьмого подъездов. На сегодняшний день уже три семьи приобрели новое жилье.

"Расселение будет происходить в несколько этапов. Все решения будут приниматься только на основе мнения людей", – подчеркнул он.

Создана рабочая группа, которой предстоит оперативно разработать и представить на утверждение чётко структурированную и понятную всем "Дорожную карту". В приоритете - обеспечение нового жилья утратившим и отселяемым семьям.

Также минфину и минстрою поручено сформировать заявку на финансовые средства, отработав этот вопрос с профильными федеральными министерствами.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Регион уже получил из федерального бюджета 147 млн рублей на расселение жителей седьмого и восьмого подъезда.