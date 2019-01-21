"Уход от социализма - временный": в мире и в России растет пропасть между богатыми и бедными

Экономический кризис, о котором россиянам не устают напоминать власти, особенно на фоне принятия каких-либо антисоциальных реформ, никак не сказывается на благосостоянии богатейших мира сего.

Даже наоборот - по данным фонда по борьбе с бедностью Oxfam International, за последние 10 лет число миллиардеров увеличилось почти в два раза, и в настоящий момент миллиардерами являются 2208 человек. Однако общее благосостояние беднейших землян, а к таковым относят почти 4 млрд человек, не растет.

На данный момент 26 богатейших людей планеты имеют столько же денег, сколько 3,8 млрд бедняков. Аналитики фонда отмечают, что в мире растет разрыв между богатыми и бедными.

Экономист Александр Одинцов объясняет сложившуюся в мире тенденцию увеличения числа богатых и бедных проблемой дисбаланса. По словам эксперта, в экономике существует так называемый центр, который сосредоточил в себе все промышленные технологии. И этот центр диктует миру свои условия.

"Товары производятся в основном в Китае, Корее, Европе, США, а остальные страны выступают в роли сырьевых придатков, в том числе и Россия, которая во времена Советского Союза была державой №2 по промышленности и технологиям. Однако после распада СССР ее перестраивают в так называемую периферию. Периферия - это всегда бедные страны, потому что они поставляют сырье, сельскохозяйственную продукцию. Там нет добавленной стоимости. Нет источника богатства. Если сравнить царскую Россию и СССР - в чем разница между экономиками этих двух государств? Разница в том, что царская Россия не производила добавочную стоимость. Там было промышленное производство, но основная масса населения - 70-80% - аграрии. Откуда при такой структуре экономики быть богатству? Африка, Латинская Америка не могут быть богатыми, там нет промышленного производства", - отметил экономист.

При этом, несмотря на то, что "Россия находится на периферии", российские олигархи богатеют "в ногу" с американскими и европейскими миллиардерами. В октябре швейцарский банк Credit Suisse в своем ежегодном отчете сообщил, что за 2018 год в России значительно увеличилось количество долларовых миллионеров - со 132 тыс. человек до 172. Больше в 2018 году стало и долларовых миллиардеров - 74 человека против 69 в 2017-м. По данным Bloomberg, богатейшие жители России увеличили свое состояние на 10,8% с начала года.

"Капиталы которые создаются нашими миллиардерами, носят сырьевой характер. Есть нефть, металлы, мы их поставляем на внешние рынки. Но эти миллиарды нам ничего не дают, потому что они никуда не инвестируются. Просто вывозятся из страны. Если бы эти деньги были инвестированы куда-то... А так все утекает в трубу, кладется в личный карман отдельных людей, а страна от этого не богатеет. Деньги находятся за рубежом, как правило. Все очень просто", - отметил Александр Одинцов.

При этом экономического кризиса, на который власти регулярно указывают населению, по словам эксперта, нет. Кризис является "условным явлением", поскольку "экспорт растет, цены на нефть нормальные". Настоящий кризис начнется в случае обрушения американского фондового рынка.

"А если посмотреть на список богатых, то кто там у нас? Американцы, китайские промышленники? Какой у них там кризис? У них все хорошо. Экономика потихонечку растет. Их направление вполне успешно развивается. Просто сама модель экономическая - кризисная, потому что производительные силы такие, что уровень жизни можно было бы поднять, а этого не происходит. Происходит, напротив, усиление неравенства, потому что капитал, который зарабатывают крупные страны, неэффективно используется", - отмечает эксперт.

В российских регионах также отмечают нарастающее социальное неравенство.

Лидер ямальских коммунистов, депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина отмечает, что чтобы содержать одного миллиардера, необходимо обратить в нищету множество людей, потому неудивительно, что число бедняков растет на фоне увеличения числа богатых.

"Чем больше будет миллиардеров, тем больше будет нищих. Я считаю, что новости о том, как кто-то купил новую яхту или футбольный клуб - не повод для гордости. Распределение богатства, народного достояния страны должно быть справедливым. Миром правит капитал. И если судить из истории, любой кризис может закончиться либо войной, либо революцией. Обычно капитал идет на войну, поэтому сейчас повсеместно происходят войны, чтобы спасти капитал. Чем больше их будет, теми больше будет олигархов", - заявила она Накануне.RU.

Чтобы этого не допустить, как считает депутат, нужно отстаивать свои социальные права. "В нашей стране потеряны все завоевания 1917 года: восьмичасовой рабочий день, справедливое распределение доходов, право на труд, отдых, образование. Мы с легкостью от этого всего отказались и сейчас многие радуются тому, чтобы где-то подзаработать. Люди готовы сутками работать, чтобы были средства на жизнь и совершенно забыли о своих правах", - сказала парламентарий и добавила, что считает уход России от социализма временным явлением.