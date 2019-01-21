21 Января 2019
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СМИ: Росморречфлот оценил расходы на развитие СМП в сумму свыше 900 млрд рублей

Развитие и поддержка Севморпути может обойтись в сумму 905,6 млрд руб. в ближайшие пять лет. Соответствующие данные внесены в план-график реализации проекта СМП, подготовленный Росморречфлотом, пишет "Коммерсант".

Нагрузка на государственный бюджет, согласно плану на 2019-2024 гг., составит 305 млрд руб. Остальные средства будут компенсироваться внебюджетными источниками.

План-график будет обсуждаться на совещании ведомства 23 января, он уже находится на рассмотрении в Минэкономразвития.

В документе определено, что на мероприятия "Росатома" (инфраструктурного оператора СМП) потребуется 173,7 млрд руб., из них 98,8 млрд руб. - частные инвестиции.

Расходы на мероприятия Росморречфлота оценили в 226,5 млрд руб., из которых 40,5 млрд руб. также должны покрыть внебюджетные источники.

В плане-графике также оценены затраты на проект Северный широтный ход, его стоимость, согласно документу, составляет 235,9 млрд руб., из которых на бюджет приходится 12,7 млрд руб.

Еще 169,6 млрд руб потребуется на реализацию федеральной программы "Морские порты", пишет издание.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об управлении Северным морским путем (СМП), согласно которому "Росатом" стал инфраструктурным оператором проекта. Ранее в "Росатоме" заявили, что Северный морской путь в перспективе должен стать конкурентом Суэцкого канала и взять на себя часть проходящих по нему грузов. 

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СМИ: Росморречфлот оценил расходы на развитие СМП в сумму свыше 900 млрд рублей

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Теги: севморпуть, северный морской путь, росатом, бюджет



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