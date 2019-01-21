Уралец оказался в психушке после нападения на полицейского

К жителю Среднего Урала, который напал на полицейского, применены меры медицинского характера. Мужчина оказался невменяемым.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, 16 августа прошлого года злоумышленник у дома по улице Гастелло в Новоуральске применил физическое насилие к полицейскому патрульно-постовой службы. Было возбуждено уголовное дело.

Во время расследования агрессору провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, показавшую у него психическое заболевание. Оно не позволяет осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому новоуралец был признан невменяемым.

По решению суда мужчина освобожден от уголовной ответственности. Вместо этого его ждет принудительное лечение в психиатрической больнице.