В Гуково доведенные до отчаяния горняки продолжают забастовку

Шахтеры ростовского города Гуково продолжают бессрочный пикет. Социальное напряжение в регионе не спадает уже четвертый год.

Часть горняков – 48 человек - сидят без зарплаты. Обещанные 7 тысяч тон пайкового угля замерзающие люди так и не дождались – таких около 800.

Представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева сообщила, что горняки подают иски о компенсациях в суды и выигрывают. Однако, по ее словам, никто еще эту компенсацию не получал.

Ранее руководитель скандально известной угледобывающей ГК "Кингкоул" Владимир Пожидаев был осужден на пять лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями и невыплату заработной платы работникам.

Как сообщает "Коммерсант", сейчас в Ростовской области начинается второй судебный процесс над руководителями "Кингкоул". На этот раз их обвиняют в преднамеренном банкротстве подконтрольных им предприятий.

В 2016 году в ситуацию пришлось вмешаться властям региона. По распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева зарплату горнякам начали выплачивать из средств АО "Региональная корпорация развития" (принадлежит областному правительству).

Однако горняков не устраивало то, что им будут выплачивать долги по частям. В декабре 2016 года 150 работников предприятия собирались ехать в Москву для встречи с депутатами Госдумы. Но большей части шахтеров даже не продали билеты на автобус.

В конце июня 2017 года правительство Ростовской области сообщило о полном погашении задолженности по зарплате перед работниками "Кингкоула".

В марте 2018 года на пикете представители инициативной группы зачитали обращение, в котором просили помочь донести до президента России информацию о критической ситуации, сложившейся в Гуково. По словам шахтеров, они столкнулись с проблемой недоедания этой зимой.

"Эксперт" пишет, что задолженность по зарплате работникам "Кингкоул" в размере свыше 300 млн рублей будет выплачиваться за счет средств Резервного фонда Ростовской области. Это решение согласовано с федеральным правительством и Министерством финансов РФ, что стало прецедентом в практике государственного управления.