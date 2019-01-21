Правительство поддержало проект о наказании за неуважение к власти и фейковые новости

Правительство направило положительный отзыв на проект закона о наказании за неуважительные высказывания в адрес властей и распространение фейковых новостей в интернете. О позиции кабмина сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Благодаря положительному отзыву профильный комитет уже сегодня начнет подготовку закона к первому чтению, передает корреспондент Накануне.RU.

Административная ответственность, напомним, наступит в случае распространения в сети материалов, которые "в неприличной форме выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти". Авторами проекта стали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Кроме того, поправками в закон о СМИ вводится запрет на распространение журналистами "недостоверной общественно значимой информации" под видом достоверной. За так называемый фейк-ньюс грозят серьезные административные штрафы - до 1 млн руб. для юрлиц.

"Ввиду того, что со стороны Правительства получены положительные заключения на эти законопроекты, они будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета в понедельник", - рассказал Левин.

Как сообщало Накануне.RU, экспертное обсуждение проекта состоялось в начале января в Госдуме. Инициативу не поддержали Генпрокуратура и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Обсуждение проекта решили приостановить до получения отзыва Правительства РФ.