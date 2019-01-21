Новый главный курганский прокурор начал знакомство с Зауральем с губернатора и депутатов
Депутаты Курганской областной думы согласовали кандидатуру Андрея Назарова на пост прокурора региона, передает корреспондент Накануне.RU с внеочередного заседания зауральского парламента.
Кандидатуру Назарова представил лично начальник управления Генпрокуратуры России на Урале Юрий Турыгин.
Сейчас Назаров работает в должности прокурора Башкирии. Собственные источники в правительстве региона сообщили Накануне.RU, что он перед заседанием думы встретился с врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым, который затем также присутствовал на представлении будущего прокурора области.
Депутат Юрий Ярушин поинтересовался: "Вы анализировали проблемы Курганской области?"
Андрей Назаров отметил: "Проблемы Зауралья аналогичны проблемам в других регионах, но приоритеты у нас определены".
Новый главный прокурор вступит в должность через несколько недель после того, как указ о его назначении подпишет президент страны Владимир Путин.
Напомним, бывший прокурор Курганской области Игорь Ткачев в конце прошлого года стал заместителем генерального прокурора РФ.