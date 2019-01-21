21 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО

В Марий Эл легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на ж/д пути

В Марий Эл легкомоторный самолет вынужденно совершил жесткую посадку на железнодорожные пути, сообщили Накануне.RU в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел накануне в 11.20 на участке Горьковской железной дороги в Звениговском районе республики.

жесткая посадка частного легкомоторного самолета в Марий Эл(2019)|Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Марий Эл

Сообщается, что легкомоторный самолет "Coyote 2" приземлился на насыпь железнодорожного полотна. На борту находились двое жителей Волжска, они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

жесткая посадка частного легкомоторного самолета в Марий Эл(2019)|Фото: Следственный комитет РФ

жесткая посадка частного легкомоторного самолета в Марий Эл(2019)|Фото: Следственный комитет РФ

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает несколько версий инцидента - техническую неисправность и ошибку пилотирования.

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В Марий Эл легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на ж/д пути

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Теги: Марий Эл, железнодорожные пути, самолет, СКР



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