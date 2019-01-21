В Марий Эл легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на ж/д пути

В Марий Эл легкомоторный самолет вынужденно совершил жесткую посадку на железнодорожные пути, сообщили Накануне.RU в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел накануне в 11.20 на участке Горьковской железной дороги в Звениговском районе республики.

Сообщается, что легкомоторный самолет "Coyote 2" приземлился на насыпь железнодорожного полотна. На борту находились двое жителей Волжска, они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает несколько версий инцидента - техническую неисправность и ошибку пилотирования.