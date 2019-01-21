В Магнитогорске из-за возникших трещин рухнула конструкция взорванного дома

В Магнитогорске рухнула стена дома, где 31 декабря произошел взрыв газа, об этом очевидцы пишут в соцсетях.

Сообщается, что обрушение произошло из-за возникших трещин и было незапланированным. Другие пользователи уверяют, что обрушение было запланировано.

В Магнитогорске из-за возникших трещин рухнула конструкция взорванного дома. Обрушение было незапланированным. СМИ уже бодро доложили об успешных работах по демонтажу pic.twitter.com/I9bxWPHuaF — Владимир (@BorkanNva) 20 января 2019 г.

В минувшие выходные магнитогорские СМИ сообщали, что в понедельник 21 января рабочие будут демонтировать конструкции.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Следственный комитет РФ продолжает считать приоритетной версию взрыва бытового газа в качестве причины обрушения.

Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратились жители города.

Правительство Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского разработает и представит план по расселению.