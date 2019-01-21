Мэрия Магнитогорска призвала горожан не поддаваться на провокации и не паниковать

Администрация Магнитогорска просит горожан не поддаваться на провокации и не паниковать. Сегодня жители города сообщили о получении электронных писем с угрозами взрывов.

"В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых – дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, письмо пришло на электронную почту горбольнице № 1. В сообщении говорится, что в нескольких общественных местах в городе якобы установлены взрывные устройства. Жители в соцсетях сообщают об эвакуации городской больницы №1 и школы №62