К пропавшим на Среднем Урале туристкам направляются спасатели на снегоходах и вертолет

На Среднем Урале устанавливают местонахождение двух пропавших туристок, которые сегодня сообщили о себе.

Напомним, 19 января женщины вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

Сегодня утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что женщины находятся в районе Кытлыма.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, к одному из предполагаемых мест уже следуют четверо спасателей на двух снегоходах. Также местность обследуют с воздуха.

Как отметили в ведомстве, на борту вертолета Ми-8 МЧС России имеется все необходимое оборудование для эвакуации туристов. Экипаж и спасатели имеют большой опыт поисково-спасательных работ в сложных горных условиях и при отсутствии посадочных площадок.

К настоящему моменту обнаружить женщин не удалось. Поиски продолжаются.