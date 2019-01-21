В детсаду Хабаровска у 10 детей выявили кишечную палочку

В Хабаровске закрыли детский сад из-за выявления кишечной палочки у детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

"Временно приостановил работу корпус дошкольного учреждения на улице Юности. Кишечную инфекцию обнаружили у 10 детей", - говорится в сообщении.

При этом у сотрудников пищеблока вирус не выявлен. В городском управлении образования считают, что носителем норовируса мог стать один из воспитанников детсада. "Учреждение снова сможет принять детей после получения результатов исследования", - отметили в администрации Хабаровска.