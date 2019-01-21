"Форсаж на танках": "Т-34" в прокате заработал больше 2 млрд за три недели

Кинолента Алексея Сидорова ("Бригада", "Бой с тенью") с 1 января собрала более 2 млрд руб. в СНГ, две недели она возглавляла прокат - и хотя мнения критиков о кинособытии разошлись, но зрители проголосовали рублем однозначно. Кто-то называет боевик "форсажем" на танках, другим понравилась именно патриотическая составляющая ленты о Великой Отечественной войне. Напомним, что сам режиссер хотел снять "позитивный" ремейк советского первоисточника "Жаворонок" 1964 года.

В России уже становится традицией выпускать в новогодний прокат "победные" фильмы - в прошлом году такими же большими сборами поразил спорт-байопик про советских баскетболистов "Движение вверх" - к марту лента собрала 3 млрд руб., тем самым став самым кассовым российским фильмом в истории современного кинопроката. Интересно, удастся ли "Т-34" победить и в этом бою, собрав сумму больше 3 млрд к концу проката?

По сюжету, лейтенант Николай Ивушкин становится личным врагом немецкого танкового аса после того, как советский экипаж под его командованием на одном танке выступает против колонны немецкой техники под Москвой. Спустя несколько лет, имея в послужном списке серию удачных побегов из плена, Ивушкин попадает в лагерь, где его "антагонист" проводит программу по подготовке танкистов к бою против советских танков, которые уже вскоре должны наводнить Европу. Ивушкину "предложили" собрать экипаж и на новеньком Т-34 показать, на что способны советские танкисты и техника в условиях, приближенных к бою - в это время немцы смогут понять, где искать уязвимые места в Т-34, и на что вообще способны суровые советские бойцы. Оказалось, что способны они на побег прямо с учебного полигона. В экипаже собираются представители разных республик СССР, разных характеров, есть даже один особо верующий, но это, скорее, комический персонаж.

Такие кинокритики, как Виктор Мараховский, отметили положительные моменты - отсутствие "клюквы" про руководство страны и поиска дополнительной мотивации для героев.

"Новый художественный фильм "Т-34" вообще никак не освещает сложный внутренний мир и неоднозначный выбор маленьких людей, попавших в жернова мировой бойни. По одной простой причине. Никакой чортовой неоднозначности в выборе героев Великой Отечественной не было. И внутренний мир - которым они все, несомненно, обладали - на вопрос "на вашу страну напал сильный и безжалостный враг, что вы будете делать?" выдавал ровно один правильный ответ. Он же естественный для здоровой человеческой души. Все прочие варианты ответа - заслуженно проходили по разряду патологий и использовались в художественных произведениях только для того, чтобы оттенить красоту здоровых душ. Не вина героев войны в том, что спустя несколько десятилетий творческое сословие спасенной Родины заболело на голову и начало прицельно копаться именно в патологиях. Зато несомненным признаком выздоровления отечественного киностроения следует считать то, что оно решилось наконец соорудить за много денег зрелище, лишенное малейших намеков на неоднозначность", - писал о фильме редактор портала "На Линии" Виктор Мараховский.

Другие критики отметили как раз наличие "клюквы" михалковской школы (один из продюсеров фильма Никита Михалков), а также паразитирование нынешнего политического строя на достижениях Советского Союза ради набивания карманов различных кинопродюсеров. Действительно, фильмы о каких-либо победах современной России не пользуются такой популярностью, как победы советской команды по баскетболу или советского танка Т-34. Доцент кафедры социологии и политологии УрГПУ Андрей Коряковцев пишет:

"Рецептура этой школы такая: тема Великой Отечественной войны + патриотизм + элиминирование из кадра любой советской символики, а из содержания - любых советских смыслов + православие + православие + еще чуть-чуть православия + еще больше православия + пара-другая голливудских ходов + нервно-субтильный А. Петров + красавица Старшенбаум + мясо + мясо +мясо, причем, оно должно быть преимущественно человеческим и горелым".

Некоторые наблюдатели склоняются к мнению, что происходит рейдерский захват советской темы новыми хозяевами российского кинематографа.

При этом эксперт все же советует посмотреть фильм - хотя бы один раз, из-за позитивного пафоса и красивой исполнительницы главной женской роли.

Зрители в комментариях отмечают, что фильм нравится именно потому, что это "нормальный патриотичный боевик" без антисоветчины и "историй о тяжелых судьбах маленьких людей, попавших в жернова сталинских репрессий", которые всем уже приелись. Здесь впервые показано среднестатистическое массовое будущее вернувшихся с войны людей, не угодивших в застенки власти, а попавших обратно в свои города и деревни, к своей работе и семьям. Отсутствие "чернухи", современный экшен, пристрастие народа к танковым баталиям, забавные эпизоды и любовная линия - стали рецептом успешного в коммерческом смысле фильма.