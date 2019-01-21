Бортников созывает НАК: заседание связывают со взрывом в Магнитогорске

В понедельник, 21 января, директор ФСБ России Александр Бортников созывает Национальный антитеррористический комитет. Как сообщает телеграм-канал "Незыгарь", заседание связано со взрывом в Магнитогорске.

Напомним, Следственный комитет РФ продолжает считать приоритетной версию взрыва бытового газа в качестве причины обрушения жилого дома в городе 31 декабря. В ведомстве подчеркивали, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте происшествия до сих пор не обнаружено.

Однако, как сообщало Накануне.RU, слухи о повышенной активности силовиков в Магнитогорске вскоре после взрыва и отсутствие информации о сгоревшем в тот же день микроавтобусе с тремя людьми породили массу предположений о том, что в новогоднюю ночь террористы действительно могли готовить серию нападений.

Более чем через две недели после трагедии ответственность на себя взяла запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко призвала не доверять сообщениям террористических организаций.

По данным телеграмм-канала, события в Магнитогорске - новый способ диверсий на территории России. Но ИГ не имеет отношения к взрыву, пишет "Незыгарь", он организован террористической организацией шиитского толка, базирующейся на севере Афганистана.

Если официально будет озвучена версия теракта, это будет означать начало проведения антитеррористической операции в Афганистане в коалиции Туркмении, Узбекистана и Таджикистана, говорится в сообщении канала.