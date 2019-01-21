В Магнитогорске рассылают анонимные письма с угрозами о взрывах

Жители Магнитогорска в соцсетях сообщили о получении электронных писем с угрозами взрывов. Скриншот письма опубликован в одном из популярных пабликов города, передает корреспондент Накануне.RU.

Письмо пришло на электронную почту горбольнице № 1. В сообщении говорится, что в нескольких общественных местах в городе якобы установлены взрывные устройства. В письме также упоминается трагедия в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда, а также инцидент с маршрутным такси.

По данному факту проводится проверка.

Жители в соцсетях сообщают об эвакуации городской больницы №1 и школы №62.

"В 62 школе эвакуировали всех учеников и учителей в экстренном порядке, под угрозой теракта. Много полиции с собаками, школу окружили", - пишут очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД по региону Накануне.RU не смогли прокомментировать ситуацию с рассылкой писем. Комментарий в УФСБ по Челябинской области получить не удалось.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.