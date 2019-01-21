21 Января 2019
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В Прикамье придумали, как одним проектом раскрыть потенциал молодёжи, "прокачать" бизнес и создать высокотехнологичные продукты

В Пермском крае прошла презентация конкурса идей и решений для высокотехнологичных предприятий "i-cube. Idea. innovation. Integration". По мнению властей, он решает несколько задач – раскрывает потенциал молодёжи, создаёт высокотехнологичные продуктов, "прокачивает" бизнес, чем развивает регион, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Прикамья.

Организатором "i-cube" выступают Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Технопарк Пермь и Совет молодых ученых Пермского края при Министерстве образования и науки Пермского края. О конкурсе заявили на XXI Межрегиональной выставки-форуме "Образование и карьера". Куратор проекта от ПНИПУ, кандидат экономических наук Александр Алексеев заявил, что задача конкурса – быстро находить решения для конкретных компаний-заказчиков.

"Для заказчиков этот конкурс – возможность быстро найти готовые решения, внедрить их без существенных доработок и быстро подобрать проектную команду", - отметил Алексеев.

Презентация i-cube Максим Решетников(2019)|Фото: permkrai.ru

Председатель Совета молодых учёных и специалистов Пермского края Александр Николаев отметил, что ключевая роль в конкурсе i-cube отводится высокотехнологичным предприятиям, которые презентуют участникам конкурса свою долгосрочную стратегию развития. Участники конкурса должны будут адаптировать свои изобретения и решения под потребности конкретной компании с перспективой создания совместного спутникового предприятия.

По словам главы региона Максима Решетникова, подобные проекты востребованы в регионе. Конкретное предприятие выходит с конкретными задачами, запросами, проблемами, иногда неочевидными, но необходимыми для их стратегического развития.

"Конечно, главный вопрос – с какими потребностями будут приходить в этот проект предприятия, какие запросы озвучат они. Именно от этого будет зависеть формат проведения конкурса. Мы, со своей стороны, готовы оказать поддержку, в том числе консультативную", - сказал губернатор.

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В Прикамье придумали, как одним проектом раскрыть потенциал молодёжи, "прокачать" бизнес и создать высокотехнологичные продукты

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Теги: i-cube, ПНИУ, Александр Алексеев, Максим Решетников



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