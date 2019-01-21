Воронежский губернатор считает, что темпы роста зарплаты в АПК - вопрос принципиальный

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседание совета по развитию агропромышленного комплекса Воронежской области поручил проанализировать - каков средний уровень оплаты труда по предприятиям агро-промышленного комплекса (АПК) в регионе, передает корреспондент Накануне.RU. Совещание было посвящено обсуждению предварительных результатов финансово-экономической деятельности в АПК региона за 2018 год и выработке основных подходов господдержки в данной сфере экономики на 2019 год.

"Надо сказать, что 2018 год не был рекордным с точки зрения урожайности, но, тем не менее, с точки зрения экономики – достаточно неплохой", – констатировал Александр Гусев.

Конкретные цифры из предварительных данных по развитию АПК в регионе в 2018 году были озвучены заместителем председателя правительства области Виктором Логвиновым. Он доложил, что по объему производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении область входит в пятерку крупнейших регионов-производителей России. Годовой объем производства сельхозпродукции, по предварительным данным, составил около 200 млрд рублей в текущих ценах. Положительная динамика, несмотря на неблагоприятные погодные условия года, обеспечена устойчивыми темпами роста в отрасли животноводства. Около сельхозпредприятий завершили год с положительным финансовым результатом (это на 4% больше уровня 2017 года).

Объем субсидий, доведенный до организаций АПК Воронежской области, составил 12 млрд 32 млн рублей, или 131,5% к уровню 2017 года. По объему господдержки Воронежская область – в числе лидеров среди регионов России.

В 2018 году из федерального бюджета получено 8 млрд 485 млн рублей, это вторая позиция по этому показателю в стране. На обеспечение софинансирования из областного бюджета выделен 1 млрд 911 млн рублей (это 3-е место в РФ и 1-е в ЦФО).

Одним из нововведений стало применение механизма льготного кредитования, при котором предприятия АПК могут получить кредит под льготную процентную ставку до 5% годовых. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Банка России. Был заключен 901 кредитный договор на 65 млрд 175 млн рублей кредитных средств.

Из общего объема субсидий 79% было направлено на поддержку животноводства, 17% – растениеводства, 4% – на развитие малых форм хозяйствования на селе и техническую и технологическую модернизацию. Всего за истекший период мерами государственной поддержки воспользовались 1 580 сельхозтоваропроизводителей и других организаций агропромышленного комплекса Воронежской области.

Об основных подходах к государственной поддержке развития АПК на 2019 год с учетом предложений членов Совета по развитию агропромышленного комплекса области участников заседания проинформировала заместитель руководителя департамента аграрной политики Светлана Петрова.

По ее словам, в целом в 2019 году на поддержку аграриев Воронежской области планируется направить 7 млрд 533 млн рублей, в том числе 5 млрд 65 млн рублей из федерального бюджета и 2 млрд 469 млн рублей из областного.

С учетом региональной составляющей средства планируется направить на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, т.н. субсидия на 1 кг молока; на возмещение затрат по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным до 01.01.2017 года на развитие растениеводства, животноводства, молочного и мясного скотоводства и субсидия на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития АПК (т.н. «единая» субсидия), в которую вошли 20 направлений государственной поддержки с объемом средств 2 млрд 404 млн рублей. Что касается «единой» субсидии, то, по словам Светланы Петровой, из 20 направлений 15 софинансируются из федерального бюджета, а 5 – исключительно из областного. Это развитие свеклосахарной отрасли, поддержка рыбоводства, производство семян, возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных, поддержка коневодства.

При этом, в рамках несвязанной поддержки субсидии в размере 10 млн рублей из областного бюджета будут направлены на реализацию поручений губернатора в сфере развития органического земледелия и производства органической продукции. В частности, подготовлен и проходит согласования в органах исполнительной власти порядок на возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве.

Губернатор прокомментировал эту информацию: " У нас резерв финансовый для того, чтобы увеличить, есть. Мы должны понять, кто будет заявляться, в чем им помогать, помимо сертификации земли, применения препаратов биологических и т.д. Как только поймем, мы эту строчку наполним деньгами. И там будет полноценная поддержка фактически новой отрасли нашего земледелия. Поэтому я тоже вас всех призываю: подумайте, если у кого-то есть подходящие земельные участки, которые пока не подверглись значительному воздействию химических препаратов и пригодны будут для органического земледелия, – мы будем поддерживать".

Кроме того, во исполнение поручения губернатора по созданию предприятий по глубокой переработке зерна департаментом аграрной политики с разработана подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Воронежской области», в рамках которой из областного бюджета выделено 750 млн рублей на государственную поддержку организаций, которые будут осуществлять новое строительство предприятий по переработке.

Завершая обсуждение конкретных программ и цифр, губернатор Александр Гусев обратил внимание на вопрос заработных плат в АПК Воронежской области: "Какой бы интересной работа в поле ни была, туда скоро ни молодежь, ни пожилые люди, ни среднего возраста не пойдут, если будет низкая зарплата. Поэтому это вопрос принципиальный. Мы договорились на одном из заседаний правительства, что все отраслевые руководители и главы районных администраций как показатель эффективности своей работы будут нам показывать, каковы темпы роста заработной платы. Субсидируемые нами предприятия должны установить разумный размер заработной платы."

Глава региона поручил максимально полно проанализировать - каков средний уровень оплаты труда по предприятиям. "Если все в одних условиях находятся, то почему один платит больше, а второй – меньше? Тогда, может, и при распределении субсидий это учитывать, потому что человек уже сэкономил на чем-то", – добавил Александр Гусев.

Губернатор также поручил оперативно отслеживать ситуацию с подготовкой и началом весенних полевых работ, чтобы своевременно решать возникающие вопросы и сообщил, что на должность руководителя департамента аграрной политики в ближайшее время планируется назначить Алексея Сапронова.