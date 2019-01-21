В главном газоносном регионе России тоже просят списать долги жителей за газ

Лидер ямальских коммунистов, депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина заявила Накануне.RU, что Ямал вслед за Чечней попросит списать долги за коммунальные услуги.

"Я собираюсь внести предложение списать долги, в том числе за ЖКХ. Представители фракции КПРФ в Госдуме вообще предложили списать долги за ЖКХ. Почему Чечне можно долги за газ списывать, а жителям других российских регионов нельзя? Тоже хотелось бы поставить этот вопрос перед нашими властями, тем более регион не самый бедный. А люди не платят, не потому что не хотят, а потому что нечем. У нас народ такой, даже когда нет средств, первое, что они делают, когда получают зарплату - рассчитываются с долгами. А раз не платят - значит, просто нет денег. Потому тоже планируем ставить такой вопрос", - сообщила Елена Кукушкина.

Поднять этот вопрос лидер ямальских коммунистов намерена в ближайшее время. Она пообещала подготовить письмо правительству региона.

Отметим, что в ЯНАО добывается 90% российского газа. При этом, по данным "Газпрома", в ноябре 2018 г. сумма просроченной задолженности за поставленный жителям газ составила в общей сложности 94 млн 951 тыс. руб. Из них 30,1 млн долга у "Ямалкоммунэнерго", 39,7 млн руб. - у "УТГ-1", у компаний "БУРЭНЕРГО" и "Северная ПЛЭС" по 12,5 и 12,6 млн руб., соответственно.

Напомним, в ЧР по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" – списать долги жителям столицы региона на 9 млрд руб., признав их "безнадежными к взысканию". "Газпром" оказался не готов прощать такие суммы и будет опротестовывать решение чеченского суда.

Заинтересовались судебным прецедентом и в других регионах: со словами "чем мы хуже" местные депутаты начали направлять в прокуратуры запросы на списание долгов местным жителям. В прокуратуру с требованием добиться списания долгов за газ обратились депутаты Смоленской области, следом обращение подготовил депутат из госсовета Чувашии, еще одно обращение последовало из Башкортостана. О готовности последовать примеру других регионов также объявили в Свердловской области.