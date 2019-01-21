На ямальском месторождении "дочки" "Роснефти" погиб рабочий

На Тарасовскм месторождении погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Днём 16 января 2019 на территории ЦППН-2 Тарасовского месторождения, разрабатываемого компанией "РН-Пурнефтегаз", бригада погибшего мастера готовилась к ремонту и модернизации ёмкости. Ответственный за работы 26-летний мужчина нарушил нормы наряда-допуска.

Он встал на крышу ёмкости, где решил измерить длину кабеля для сварочного аппарата через световой люк. На крыше работник оступился и упал в люк. От полученных травм он умер в больнице. Началась доследственная проверка.