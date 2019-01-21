Российские регионы могут начать расчеты в криптовалютах

Российские власти готовы разрешить региональным компаниям вести расчеты в криптовалютах в рамках пилотного проекта. Проект закона о "регуляторной песочнице" готовится к внесению в Госдуму в весеннюю сессию.

Закон даст разрешение применять компаниям криптовалюты и токены для привлечения капитала и покупки активов, сообщил "Известиям" глава профильного комитета "нижней палаты" Анатолий Аксаков.

В Правительстве не называют регионы, в которых может быть запущен эксперимент, однако инициативой уже заинтересовались в Татарстане и Калининградской области.

Как сообщало Накануне.RU, премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме призвал не хоронить криптовалюты. Спад интереса к криптовалютам зафиксирован еще в 2018 г., а эксперты "ФинЭкспертизы" назвали покупку биткойна самым провальным вложением прошлого года.