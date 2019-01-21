21 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Взятый в плен украинский военный подтвердил планы Киева осуществить химическую диверсию

Украинский военнослужащий, взятый в плен несколько дней назад в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, подтвердил, что украинское командование готовилось к наступлению в Донбассе, но огласка помешала этому осуществиться. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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"Также боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ", - сказал он.

Безсонов добавил, что, по словам военнопленного, неприязнь в ВСУ к президенту и главнокомандующему Петру Порошенко только нарастает.

О намерении Киева осуществить химическую диверсию ДНР неоднократно заявляла в конце 2018 года.

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Взятый в плен украинский военный подтвердил планы Киева осуществить химическую диверсию

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Теги: ДНР, Украина, ВСУ



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