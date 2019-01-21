Жители Горок Ленинских на митинге потребовали отставки Васильевой и Воробьева

Родители учеников закрытой "на ремонт" школы "Горки" в Подмосковье провели митинг с требованием вернуть детям школу в пешей доступности, передает корреспондент Накануне.RU.

Около 100 человек вышли на акцию против закрытия единственной школы в поселке.

"Встаем в 6 утра, чтобы в 8.30 начать учиться", "Верните детям школу Горки" – гласили надписи на плакатах.

В октябре прошлого года вышел приказ Министерства просвещения РФ о закрытии школы "Горки" на ремонт и распределении учеников в окрестные школы. С этих пор порядка 400 детей вынуждены ездить в школы Ленинского района и Домодедово, время в пути до которых порой достигает часа в одну сторону. В самую дальнюю школу – в Купелинку – ездят 150 детей.

Министр просвещения Ольга Васильева, ее заместитель Татьяна Синюгина, губернатор Московской области Андрей Воробьев, и.о. директора школы "Горки" Сергей Логинов – неполный перечень должностных лиц, за увольнение которых выступили участники митинга.

В резолюции они потребовали отменить приказ о закрытии школы "Горки", согласовать проект ремонта с родителями, организовать регулярное транспортное сообщение и доставку учеников в СОШ совхоза им. Ленина на время приостановления образовательной деятельности в родном учебном заведении.

Как рассказали Накануне.RU члены инициативной группы, на прошлой неделе рейсовый автобус, следующий из поселка в совхоз имени Ленина, съехал на обочину. В автобусе находились два школьника.

Родители попросили генпрокурора Юрия Чайку проверить законность приказа министерства о закрытии школы, назначении и.о. директора Сергея Логинова, устранить "массовое нарушение прав учителей и учеников" школы "Горки".

Председателя СКР Александра Бастрыкина родители попросили возбудить уголовные дела о предполагаемых злоупотреблении полномочиями и халатности в отношении причастных к закрытию учебного заведения.

Напомним, в ноябре главное следственное управление СКР по Московской области возбудило по факту закрытия школы уголовное дело по статье "халатность", а председатель СКР пообещал провести тщательное и объективное расследование. Правда, на следующий день после этого прокуратура Московской области отменила постановление о возбуждении дела, ссылаясь на "противоречия", выявленные в ходе следствия. Продолжит ли Следственный комитет расследование, неизвестно. Накануне.RU до сих пор не получило от СКР ответа на информационный запрос.

По словам родителей бывших учеников школы "Горки", ремонт в образовательном учреждении 1923 г. постройки до сих пор не начат.

В декабре в Министерстве просвещения не смогли назвать сроки проведения работ. "Министерство создало рабочую группу и ведет разработку программы развития школы. Позиция министерства о сохранении, благоустройстве и развитии школы на данной территории неизменна. Министерство проводит детальнейшую проверку и экспертизу всех зданий. Вопросы конкретных смет и планов сейчас детально прорабатываются, в общей концепции развития - сохранить историческое достояние школы, включая музей, существенно обновив и оснастив все здания современными технологиями и оборудованием", - подчеркнули в Минпросе.

Так бывшие ученики школы "Горки" теперь добираются на учебу